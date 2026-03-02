Iniziato il processo per le minacce di morte rivolte a Zoffili

“Dopo circa tre anni dalle ingiuriose scritte anarchiche, almeno 72, apparse sui muri di Erba con minacce di morte nei miei confronti, contro le Forze dell’Ordine e le istituzioni, questa mattina ho partecipato in tribunale a Como alla prima udienza pre dibattimentale del processo a carico dei due sedicenti anarchici imputati per i fatti denunciati da 19 erbesi. Non è tollerabile che le nostre città vengano vandalizzate con gravissimi messaggi di odio e simboli utilizzati dai delinquenti che compiono devastazioni e giustificano l’illegalità. Confido nel lavoro della magistratura, mi aspetto pene esemplari per questi criminali seminatori d’odio e che si lanci un messaggio chiaro e inequivocabile: la gente perbene, come chi ha visto imbrattata la propria abitazione privata, è stanca di subire queste inaccettabili violenze. Sono sicuro che la giustizia darà merito al grande lavoro dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze dell’Ordine per individuare gli attuali imputati. Ringrazio di cuore i ragazzi della Lega Giovani Cumasch, che questa mattina hanno voluto manifestarmi la loro solidarietà, esponendo uno striscione fuori dal tribunale”.