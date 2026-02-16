Iniziato il taglio delle piante in via Volta. Intervengono anche le forze dell’ordine

Presidio del Coordinamento Base e del circolo ambiente “Ilaria Alpi”, insieme a residenti e cittadini, di fronte al parco in centro Erba

Al posto degli alberi una palazzina di quattro piani

Sono iniziate questa mattina, 16 febbraio, le operazioni di abbattimento delle piante all’interno della proprietà Longoni-Stampini in pieno centro a Erba, in via Volta. Il taglio degli alberi è stato predisposto per l’avvio dei lavori di realizzazione di una palazzina di quattro piani, approvata dall’Amministrazione comunale che ha concordato la cessione di parte dell’area per la creazione di un parcheggio a uso pubblico a disposizione della città. Le proteste si erano fatte sentire immediatamente. In particolare lo scorso giovedì, quando era stato annunciato l’abbattimento delle piante, in realtà rimandato a oggi.

Forze dell’ordine chiamate a intervenire

Sul posto si sono portati i rappresentanti dei comitati cittadini, riuniti nel Coordinamento Base, che da tempo “denunciano” le azioni di cementificazione da parte dell’Amministrazione comunale con la creazione di parcheggi e di nuovi edifici. Presenti anche i residenti e alcuni membri del circolo ambiente “Ilaria Alpi”. Non sono mancate le proteste al momento della caduta a terra delle prime piante: momenti di tensione verbale tra i presenti e i dipendenti della ditta che sta svolgendo le operazioni di abbattimento. La proprietà ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi. In via Volta si sono dunque presentati anche i Carabinieri e la Polizia locale che si sono confrontati con i cittadini presenti.