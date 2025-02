Iniziò a correre per una scommessa, oggi è campione di duathlon

Perde una scommessa, inizia a correre e vince subito la prima gara: è la storia di Giuseppe Corti, di Cantù.

Il canturino compirà 56 anni tra meno di un mese e ha iniziato a correre circa 6 anni fa. Racconta Giuseppe:

Ma qual era la scommessa?

La corsa non è stato il primo incontro con lo sport per Corti, che già correva sulle due ruote fin da quando era ragazzo.

Corti, che assieme a un socio è il titolare di Dual Bike, negozio di biciclette a Cantù, da tre anni fa parte del team comasco Zerotriuno. Ma non è stato facile per lui iniziare anche a correre. Spiega:

"Passare dalla bicicletta alla corsa all’inizio è stato traumatico. Correre non è per niente semplice. Poi non è nemmeno facile iniziare a farlo a cinquant’anni. Infatti all’inizio ho avuto diversi infortuni ma poi, seguito da persone competenti come fisioterapisti e preparatori atletici, siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati".

C’è anche un «piccolo» particolare che rende più difficile le cose per Giuseppe: l’ernia al disco. Conferma Corti:

Lo sportivo si allena spesso:

Corti gareggia nella categoria amatori tra i 55 e i 60 anni e il suo primo duathlon lo ha vinto a Lecco 6 anni fa, nel 2019.

Ma il canturino a volte fa anche gare di sola corsa:

Una di queste, ad esempio, è stata la campestre corsa, e vinta, ad Albate domenica 2 febbraio, nella quale Corti è arrivato primo nella sua categoria ed è stato premiato dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese.

Seppur sbocciato tardi, l’amore che ha Corti per la corsa è forte. Conclude il canturino:

"Mi piace correre. Sono con me stesso. In bici, in discesa recuperi, non pedali. Puoi anche stare in scia e gli altri ti possono aiutare. Con la corsa sei da solo con te stesso. Devi far andare le gambe anche in discesa e se le gambe non vanno è una questione di testa. La corsa è fatta di tanta testa. Devo anche ringraziare mia moglie Cristina Bachetti, che mi accompagna sempre, mi supporta e mi sopporta".