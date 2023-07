Inps, orario estivo per gli sportelli di Erba

Ci sarà un potenziamento dei canali di ricontatto telefonico e accesso telematico.

Ecco le novità per il periodo estivo

In occasione del periodo estivo, l'Inps ha deciso di razionalizzare le modalità di accesso agli sportelli di diverse agenzie del territorio lombardo, attraverso una rimodulazione del servizio di relazioni con l’utenza. Verranno perciò potenziati i canali di ricontatto telefonico e di accesso telematico tramite web-meeting.

Gli orari dell'agenzia territoriale di Erba

Le modalità di accesso agli sportelli della sede di Erba in via Alserio saranno le seguenti: il martedì, il mercoledì e il giovedì accesso in presenza; il lunedì accesso con web-meeting. Chiuso il venerdì. Le novità saranno attive a partire dal 3 agosto. L'accesso agli sportelli in tutte le modalità (fisico, telefonico e telematico) delle agenzie Inps è solo su prenotazione.

Come prenotare un appuntamento

Ecco tutte le modalità con cui è possibile prendere appuntamento all'agenzia territoriale di Erba: tramite Contact center (803 164 da fisso - 06 164 164 da mobile); con l'App Inps mobile; dal sito www.inps.it oppure via mail a prenotazioni.erba@inps.it.