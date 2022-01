Insegnante e rallista, Clarissa combatte la Sclarosi Multipla: "Nonostante la malattia si possono fare molte cose"

in edicola

Il logo della scuola dell’infanzia di Parè di Colverde sulla macchina da rally insieme a quello dell’Aism.

Insegnante e rallista, Clarissa combatte la Sclarosi Multipla

"Da vent’anni faccio la navigatrice rallistica - racconta Clarissa Chiacchella, comasca 39enne, psicologa e responsabile educativa della struttura parrocchiale - Ho all’attivo più di 120 gare, è sempre bellissimo. Nel 2017 ho scoperto la sclerosi multipla: non è stato facile accettare la diagnosi, ma fortunatamente sono in un primo livello (RR), asintomatica". Così l'idea: "Nella gara ho portato il mio messaggio di speranza, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sclerosi multipla, patologia dalla quale sono affetta. Le famiglie, gli spettatori della gara, hanno avuto così modo di vedere che, nonostante la malattia, si possono fare molte cose, persino gareggiare in un rally".

