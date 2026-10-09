Insieme a Emergency contro “La guerra e i diritti negati”

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La mostra e lo spettacolo di Emergency al Medioevo di Olgiate Comasco per sensibilizzare sulle guerre dimenticate.

Emergency, sensibilizzazione fondamentale

Ieri, giovedì 8 ottobre, l’ianugurazione della mostra fotografica “La guerra e i diritti negati”, a cura di Emergency. “L’esposizione vuole essere un momento di riflessione e consapevolezza – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura Paola Vercellini – Ormai non ci scandalizziamo più, invece è necessario sapere che le conseguenze umanitarie, economiche e ambientali si ripercuotono su tutti”. Serena Gensini, coordinatrice dei gruppi Emergency del nord ovest, e Manuela Valenti, responsabile pediatrica degli ospedali di Emergency, ha sottolineato l’impegno di Emergency in contesti drammatici, dove la guerra colpisce terribilmente i civili.

Gli orari della mostra

Gli orari di apertura: sabato 10 ottobre dalle 15 alle 18.30, domenica 11 ottobre dalle 15 alle 18.30, lunedì 12 ottobre dalle 10 alle 14, martedì 13 ottobre dalle 10 alle 14, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 14, giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 14.

Lo spettacolo del Teatro di Emergency

Domenica 11 ottobre, alle 16, nell’auditorium del Medioevo, riflettori accesi su “C’era una volta la guerra”, spettacolo del Teatro di Emergency con Mario Spallino, drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui. Ingresso libero.