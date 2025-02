“Insieme a te”, incontri mensili per neomamme e bebè

“Insieme a te” invita tutti gli interessati a partecipare agli incontri mensili organizzati nella sede del sodalizio.

“Insieme a te”, neomamma e bebè

Da settembre a luglio, solitamente ogni primo mercoledì del mese, dalle 9 alle 11, “Insieme a te” si sviluppa nella sede di “Diversamente Genitori” in via Vittorio Veneto 4 a Villa Guardia. Allo “spazio Ossigeno”, in collaborazione con una psicologa (Maddalena Corbella) e un’ostetrica (Zeila Monti) del consultorio “La Famiglia” di Como, si affrontano diverse tematiche: i dubbi o domande da rivolgere a professioniste del settore; dare sostegno e informazioni e creare una rete di mamme per avviare al meglio la convivenza col bebè; condividere l’esperienza di neomamma in uno spazio protetto. Niente di più bello della condivisione.

L’associazione presieduta da Francesca Cappello aspetta anche i neopapà per tre incontri il sabato mattina. Contributo mensile: 10 euro. Per iscriverti e saperne di più compila il form o contatta via WhatsApp il numero 333-1481450.