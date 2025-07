Insieme da 65 anni: la bella favola d’amore di Enrico e Ambrogina

Traguardo

Nozze di platino: falegname e allenatore di pallavolo alla Cdg lui, telai e coltelleria per lei. Uniti dal ballo

Marito e moglie si sono conosciuti giovanissimi a ballare

"Davvero tanti anni insieme, un traguardo importante"

Sessantacinque anni di vita insieme sono un traguardo raro, ma Enrico Proserpio, 93 anni, di Erba, e la sua Ambrogina Spreafico, 89 anni che saranno 90 a fine agosto, originaria di Albavilla, ne sono ben consapevoli. Il prossimo mercoledì 9 luglio saranno proprio le nozze di platino quelle che festeggeranno: "E’ un traguardo importante, sono davvero tanti anni".

Una vita alla Casa della gioventù con il volley

Racconta Enrico Proserpio:

"Io ho fatto il falegname per tutta la vita. Capofalegname con anche 27 operai, a Rovellasca e a Como, e poi allenatore di pallavolo alla Casa della Gioventù per 41 anni, praticamente mi dovevano quasi dare la pensione. Ho allenato dagli anni ‘60 fino al 2000, un po’ con tutte le età, maschi e femmine. Con l’Under 18 abbiamo anche vinto il campionato. E’ stato bellissimo allenare così tanti ragazzi".

Ambrogina Spreafico, invece, ha lavorato ai telai e alla coltelleria di Caslino

Famiglia riunita per festeggiare

Tutta la famiglia si riunirà per un pranzo insieme per festeggiare l’importante traguardo, davvero ormai un caso quasi eccezionale. Ma è difficile dire quale sia la ricetta segreta: "Bisogna essere capaci di sopportarsi e lavorare tanto, non dare niente per scontato. Però non sappiamo dire quale sia il trucco".