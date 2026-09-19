Installati nuovi cestini per la raccolta rifiuti

Obiettivo è cercare di salvaguardare la pulizia e il decoro urbano.

Ad Asso nuovi cestini in paese per cercare di salvaguardare la pulizia e il decoro urbano.

Modelli più igienici che si integrano con l’arredo urbano

Proseguono le installazioni dei nuovi cestini urbani a bocca stretta in tutto il territorio comunale. Si tratta di modelli che sono stati progettati non solo per essere più igienici, ma anche per integrarsi meglio con l’arredo urbano, dai parcheggi ai parchi fino alle strade storiche assesi. La “bocca stretta” ha uno scopo preciso: scoraggiare l’uso improprio. I cestini sono infatti stati pensati per i piccoli rifiuti da passeggio come bottigliette, lattine, involucri e anche mozziconi di sigaretta da gettare nell’apposito spazio, ma non sono progettati per i sacchi dei rifiuti domestici.

Parla il sindaco

Si tratta per altro di cestini molto più capienti rispetto ai precedenti.

“Siamo passati da cestini di 30 litri a cestini di 55-65 litri – spiega il sindaco Mirko Donadini Pina – Abbiamo voluto installare questo tipo di contenitori per i rifiuti per scoraggiarne l’abbandono. Sono anche dotati di posacere in acciaio inossidabile”.

A tutto questo, annuncia il sindaco: