Installato all’istituto comprensivo il nuovo montascale

Asso, all’istituto comprensivo Segantini installato il nuovo montascale. Sostituito quello vecchio, non più funzionante.

Intervento eseguito

Completato l’intervento all’istituto Segantini di Asso: nei giorni scorsi è stato installato il nuovo montascale. L’Amministrazione ha sostituito quello vecchio, non più funzionante, con un nuovo impianto moderno e sicuro che servirà per gli alunni e il personale scolastico.

Il commento dell’Amministrazione