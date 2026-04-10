Installato all’istituto comprensivo il nuovo montascale

Asso, all’istituto comprensivo Segantini installato il nuovo montascale. Sostituito quello vecchio, non più funzionante.
Intervento eseguito
Completato l’intervento all’istituto Segantini di Asso: nei giorni scorsi è stato installato il nuovo montascale. L’Amministrazione ha sostituito quello vecchio, non più funzionante, con un nuovo impianto moderno e sicuro che servirà per gli alunni e il personale scolastico.
Il commento dell’Amministrazione
“Un intervento importante per garantire accessibilità reale a tutti, sicurezza per studenti e personale e un servizio finalmente funzionante – spiegano dall’Amministrazione – Crediamo che queste opere facciano la differenza nella vita quotidiana delle persone. Continuiamo a lavorare con attenzione concreta sul nostro territorio, partendo dai bisogni reali”.