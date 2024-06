Integrazione ospedale-territorio, domani la conclusione del corso

Giovedì 20 giugno si concluderà il corso con il momento di formazione nelle aule all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Verso la conclusione del corso

Dopo un primo incontro il 12 giugno, il 20 giugno si concluderà la prima edizione del corso “La gestione del paziente pediatrico nel setting della Continuità assistenziale”. I due momenti di formazione, ospitati nelle aule della Formazione di Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna, sono stati promossi dal Dipartimento delle Cure Primarie (da cui dipendono i medici della Continuità assistenziale) in collaborazione i pediatri di libera scelta (che dipendono anch’essi dalle Cure Primarie) e i pediatri ospedalieri. “Nell’ottica di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e arricchire il bagaglio teorico-pratico del medico della Continuità assistenziale - osserva la dottoressa Cristina Della Rosa, direttore del Dipartimento delle Cure Primarie - il corso è stato organizzato prevedendo la descrizione delle patologie pediatriche più frequenti e che possono essere gestite nel setting ambulatoriale direttamente dal medico di turno e quelle che invece richiedono una immediata valutazione specialistica”.

Addestramento pratico

Per coloro che fossero interessati, è stata, inoltre prevista la possibilità di svolgere un addestramento pratico nell’ambulatorio di un pediatra di famiglia e nel Pronto Soccorso pediatrico. “Il corso - conclude la dottoressa Della Rosa - rientra tra gli interventi di integrazione ospedale-territorio promossi da Asst lariana ed ha l’obiettivo di rendere l’assistenza territoriale sempre più qualificata ed integrata con i presidi ospedalieri”.

I docenti

Dottoressa Alessandra Di Cesare, pediatra Asst Lariana

Dottoressa Barbara Parma, pediatra Asst Lariana

Dottoressa Eliana Albonico, pediatra di libera scelta

Dottoressa Gabriela Candeo, pediatra di libera scelta

Dottoressa Anna Noseda, pediatra di libera scelta

Dottoressa Rosamaria Grasso, pediatra di libera scelta

Dottoressa Chiara Zambetti, pediatra di libera scelta

Dottoressa Haidi Sangalli, pediatra di libera scelta

Dottore Salvatore Barca, pediatra di libera scelta

Dottore Mirko Lombardi, pediatra di libera scelta

Primo incontro, tematiche affrontate

In occasione del primo incontro, sono state affrontate le differenze fisiologiche tra bambino ed adulto, i parametri anamnestici e clinici di allarme nel bambino in ambito neurologico, respiratorio, addominale; in particolare, poi, ci si è soffermati su sintomi, diagnosi e cura per l’apparato respiratorio (febbre, dispnea, tosse, mal di gola, otalgia) ed eruzioni cutanee (scarlattina, varicella, zoster, quinta e sesta malattia, mani piedi bocca, porpora, orticaria). Nel corso del prossimo incontro, il 20 giugno, si parlerà di sintomi, diagnosi e cura per l’apparato gastroenterologico (dolore addominale, enterite, stipsi, vomito, afte) e per trauma cranico, congiuntivite, epistassi, ossiuri nonché per cefalea, dolore al collo, linfoadenopatia.