Intelligenza Artificiale: confronto con gli esperti ad Asso

Intelligenza Artificiale: buona riuscita per l'incontro organizzato ad Asso dall'associazione Asso Incontra lo scorso sabato 21 settembre nella sala della vecchia canonica.

A trattare di tecnologia digitale e intelligenza artificiale sono stati quattro esperti

Il tema è stato trattato da quattro giovani assesi che si sono confrontati attraverso le loro esperienze professionali: Margherita Pina, laurea magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e media education; Chiara Martina, laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, sezione di misure meccaniche e termiche; Gabriele Nava, laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e dottorato in Bioingegneria e robotica; Luca Cova, laurea magistrale in giurisprudenza e master in diritto penale dell’impresa. L’innovazione tecnologica del momento è stata spiegata da chi la utilizza come strumento, come aiuto nella ricerca, nell’insegnamento e nell’ambito lavorativo senza tralasciare il punto di vista sulla sua regolamentazione e sottolineando l’importanza di un utilizzo consapevole e sicuro.

A moderare gli interventi dei giovani relatori il professor Nello Evangelisti che ha sapientemente coordinato la serata. Sono stati trattati diversi aspetti di questo argomento, senza dubbio molto attuale, che hanno catturato l’attenzione e la curiosità dei presenti. Al termine dei vari discorsi, la parola è passata al pubblico a cui è stata data la possibilità di porgere delle domande ai relatori.

La serata è stata trasmessa in diretta streaming dalla pagina Facebook di Asso Incontra: per gli interessati è ancora possibile vedere il video connettendosi alla pagina social del sodalizio.

(Nella foto di copertina, da sinistra Luca Cova, Chiara Martina, Margherita Pina e Gabriele Nava)