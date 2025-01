Intelligenza artificiale: successo per il primo Cantiere Cooperativo della Bcc Brianza e Laghi, tenutosi ieri sera, lunedì 20 gennaio 2025, ad Alzate.

Intelligenza artificiale: tanti giovani al primo incontro Bcc

Ieri sera BCC Brianza e Laghi ha ospitato il Cantiere Cooperativo “Parliamo di intelligenza artificiale”, organizzato in collaborazione con la Federazione Lombarda delle BCC: un doppio appuntamento (la seconda serata si terrà il prossimo 27 gennaio) proposto ai Giovani Soci della BCC, ma aperto anche ai giovani della comunità locale. Due serate guidate dagli esperti della società Artificial Minds per introdurre i partecipanti al tema dell’Intelligenza artificiale e conoscere vantaggi e sfide che stanno già emergendo da tale innovazione.

A introdurre l'incontro è stato il presidente di BCC Brianza e Laghi, Giovanni Pontiggia.

"Oggi l’intelligenza artificiale appare ineludibile; le nuove generazioni, innanzitutto, sono chiamate a confrontarsi con tale tecnologia e ad affrontare i cambiamenti e le ripercussioni che da questa derivano. La BCC intende sostenere i giovani, da una parte, permettendo loro di approfondire un tema tanto complesso quanto attuale come quello dell’intelligenza artificiale, dall’altra, accompagnandoli e facendoli sentire parte attiva di una comunità inclusiva e collaborativa; con questo duplice obiettivo nasce la serata di questa sera, i prossimi appuntamenti dei Cantieri Cooperativi e le numerose iniziative che la BCC rivolge ai Giovani Soci".

L’evento di ieri rientra nel progetto Cantieri Cooperativi di Federazione Lombarda BCC. Percorsi formativi, ciascuno composto da due serate, rivolti principalmente ai Giovani Soci delle BCC lombarde, con il supporto di esperti, su tematiche diverse ma tutte interpretate tramite una “lente cooperativa” a favore della comunità di riferimento: innovazione sociale, crowdfunding per il terzo settore, comunicazione digitale, creazione di podcast, intelligenza artificiale. Da novembre 2024 a giugno 2025 sono già in programma oltre 40 serate dei Cantieri Cooperativi a livello regionale ospitate nei diversi territori in cui operano le BCC.

Il presidente di Federazione, Alessandro Azzi, ha spiegato:

"I Giovani Soci sono il primo destinatario dell’impegno messo in campo dal Credito Cooperativo. Attraverso iniziative come i Cantieri Cooperativi, intendiamo essere prossimi e accompagnare i giovani nelle sfide che la realtà di volta in volta presenta. Solo confrontandoci noi per primi con i cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca e dialogando, innanzitutto, con le nuove generazioni, saremo in grado di rispondere ancora alle esigenze e alle aspettative di chi vive nelle nostre comunità. Da questo intento nascono i Cantieri Cooperativi e altre progettualità come l’Officina Cooperativa e le iniziative di educazione finanziaria realizzate in collazione con Fondazione Tertio Millennio".