Intelligenza artificiale tra progresso e rischi

Il tema della serata organizzata dal Rotary di Appiano Gentile e delle Colline comasche, nella splendida location della Tenuta de L'Annunziata a Uggiate con Ronago, è di stretta attualità.

Intelligenza artificiale, tema cruciale

Molto si parla dell'intelligenza artificiale, molto si dibatte di un tema cruciale. Giusto una settimana fa il grande evento del ComoLake2024, nella suggestiva cornice di Villa Erba, ha riunito politici, grandi manager e addetti ai lavori per dire chiaro e tondo che la sfida è adesso e che l'intelligenza artificiale farà la storia.

Svolta epocale

Ecco perché è importante approfondire e riflettere su quale tipo di svolta epocale rappresenterà per l'umanità. E anche il Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche fa la sua parte, organizzando una serata speciale alla Tenuta de L'Annunziata, eccezionale contesto conviviale uggiatese, per giovedì 24 ottobre, alle 20.

Gli ospiti

Nell'occasione interverranno Gabriele Di Matteo e, in collegamento da New York, Eugenio Zuccarelli, coautori del libro "Intelligenza artificiale, come usarla a favore dell'Umanità". Moderatore della serata, Giancarlo Ricci, giornalista e vicedirettore delle testate online del gruppo Monrif (QN - Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno).