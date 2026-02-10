Intensificati i controlli antidroga: due giovani denunciati per spaccio nell’intervento della Polizia di Stato a Como ieri, lunedì 9 febbraio.

Un 19enne e un 25enne

Due le denunce in stato di libertà per spaccio di stupefacenti a un 19enne di Pognana Lario , cittadino italiano di origini marocchine, incensurato trovato mentre vendeva una dose di hashish a un bengalese in piazza della Tessitrice a Como, e un 25enne italiano di Albese con Cassano , anche lui incensurato, controllato dalla volante mentre passeggiava tranquillamente in piazza Volta con la fidanzata e trovato poi in possesso di una notevole quantità di droga.

In particolare, in piazza della Tessitrice, alle 15, i poliziotti hanno notato uno scambio tra due ragazzi e avviato l’identificazione dei soggetti: dalle indagini è stato possibile accertare che il 19enne di Pognana Lario aveva appena ceduto 5 grammi di hashish a un bengalese di 25 anni di Monte Olimpino, per un corrispettivo di 35 euro. Dalla sua ispezione, è emerso che il 19enne nascondeva nei calzini altri 4 grammi di droga, pronti per la vendita, e i 35 euro in contanti, frutto della vendita precedente. Portati entrambi in Questura, il primo è stato denunciato per lo spaccio della sostanza, mentre il secondo è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione.

Verso le 23 dello stesso giorno, in piazza Volta, una volante ha poi controllato i documenti di una coppia di fidanzati che passeggiavano. I due fidanzati si sono mostrati da subito preoccupati, cosa che ha insospettito i poliziotti: da lì a poco, infatti, il 25enne di Albese ha estratto dalle tasche una confezione di hashish da 2 grammi e mezzo, asserendo di averne molta altra in casa sua. La successiva perquisizione del domicilio ha permesso di trovare quasi due etti di droga, tra hashish e marijuana, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e contanti per 445 euro, ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato così denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.