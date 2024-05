Inter club Valbrona, festa per il 20°scudetto

Sarà allestita anche una mostra che ricorderà il cinquantesimo di attività del sodalizio valbronese

Soci e tifosi si ritroveranno per celebrare la Beneamata

Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, l'Inter club di Valbrona festeggerà il ventesimo scudetto dei nerazzurri.

A partire dalle 16, presso il bar Trento del centro sportivo, i soci e i tifosi si ritroveranno per rendere omaggio alla bellissima vittoria del Campionato. "Decoreremo il campo e ci sarà un aperitivo per tutti - spiega Martina Turba, presidente del club valbronese - Ci sembrava giusto, anche nel nostro piccolo, omaggiare questo risultato. Eravamo a Milano, sia in Duomo che a San Siro per la cerimonia di premiazione e la consegna della coppa con la musica dei due tifosissimi Ligabue e Tananai. E ora anche qui a Valbrona regaleremo un momento di festa".

In esposizione immagini e libri d'epoca

La festa sarà avvalorata da una mostra che ricorderà il cinquantesimo di attività dell’Inter club valbronese.

"Abbiamo allestito una decina di cartelloni in cui saranno esposte tantissime immagini e gli articoli che hanno parlato di noi in tutti questi anni - racconta Martina Turba - Ci saranno anche libri e album. Se riguardo tutti questi cimeli mi sembra quasi impossibile che tanti campioni siano passati dal nostro piccolo club".

E tra le immagini si potranno riconoscere Paul Ince, Ruben Sosa, Walter Zenga, Beppe Bergomi, Fabio Galante, ma soprattutto Sandro Mazzola, presente all’inaugurazione del club all’inizio degli anni Settanta.