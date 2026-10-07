Intercultura lancia i programmi per studiare all’estero

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Si volgeranno incontri informativi con i volontari comaschi: sabato, 10 ottobre, a Camerlata presso il centro civico di via Varesina, e il 20 ottobre a Erba nella sede de Lo Snodo in stazione

Sessanta le destinazioni globali nelle scuole estere

Ci sarà tempo fino al prossimo 10 novembre per iscriversi online sul sito www.intercultura.it e poter prendere parte al concorso di Intercultura.

La proposta è rivolta a studenti e studentesse delle scuole superiori (indicativamente nati tra l’1 luglio 2009 e il 31 agosto 2012): i programmi si svolgono in circa sessanta diverse destinazioni globali e permettono ai giovani di frequentare una scuola all’estero vivendo accolti da una famiglia locale.

Tutte le novità per accedere al concorso Intercultura

Ecco quali sono le principali novità di quest’anno:

• Borse di studio: sono disponibili oltre mille borse di studio. Gli studenti con Isee inferiore ai 40mila euro possono concorrere per vincere un sostegno economico a copertura parziale o totale della quota di partecipazione (dal 25% al 100%).

• Compatibilità con il bando Itaca di Inps: i programmi di Intercultura sono pienamente conformi al bando per le borse di studio del programma Itaca. Negli ultimi anni, più di duemila studenti sono potuti partire grazie a questa sinergia.

• Nuove destinazioni e periodi: tra i ben sette nuovi programmi che debuttano quest’anno si segnalano il trimestrale in Argentina e il semestrale (primo quadrimestre) in Nuova Zelanda, Guatemala, Danimarca, Svezia e Norvegia (meta in cui viene introdotta anche la formula trimestrale).

Accesso ai programmi indipendentemente dal reddito

L’internazionalizzazione non deve essere un privilegio per pochi. In un contesto in cui il rischio di sprecare talenti penalizza il futuro del Paese, garantire pari opportunità di partenza diventa un dovere di giustizia sociale. Per questo Intercultura promuove attivamente l’accesso ai programmi indipendentemente dal reddito familiare, sostenendo una visione democratica del merito che si contrappone a una logica puramente competitiva basata su “vincitori e vinti”. Il sostegno economico dell’associazione non punta a un semplice livellamento, ma a finanziare un percorso cooperativo e plurale. L’incontro tra giovani di estrazioni diverse e il confronto con stili di vita differenti diventano così il motore per sviluppare abilità personali, rispetto reciproco e una reale crescita umana.

Incontro anche online il 3 novembre prossimo

I volontari di Como terranno tre incontri informativi gratuiti per genitori e studenti, un’occasione per scoprire tutti i dettagli sul concorso, le modalità di partecipazione e le borse di studio riservate agli studenti della zona di Como. Il primo appuntamento è per sabato, 10 ottobre, al centro civico di Camerlata alle 15; il secondo è alla sede de Lo Snodo a Erba il 20 ottobre alle 20.30; il terzo online il 3 novembre alle 18.

Interverranno anche gli studenti di Como appena rientrati dalla loro esperienza all’estero, pronti a condividere la propria testimonianza.

Per partecipare è suggerito iscriversi alla pagina https://interculturacomo.carrd.co/

Un progetto di educazione alla cittadinanza attiva

Intercultura promuove da oltre 70 anni l’educazione al dialogo, alla pace e al rispetto dei diritti, valorizzando la diversità culturale e garantendo l’accesso ai programmi indipendentemente dall’estrazione sociale ed economica dei partecipanti.

L’associazione propone un progetto di educazione alla cittadinanza globale attiva: un orientamento etico, empatico e consapevole volto ad aiutare i giovani a comprendere e agire responsabilmente nella complessità del mondo contemporaneo. Il vero valore del progetto risiede nell’offrire ai giovani un percorso di crescita e scoperta di sé.

Aperte le candidature anche per ospitare in famiglia

Parallelamente ai flussi in uscita, sono aperte le candidature anche per le famiglie del territorio interessate ad accogliere in casa uno dei circa seicento studenti e studentesse internazionali in arrivo in Italia in questo periodo da oltre sessanta Paesi per programmi di diversa durata.

Per candidarsi o ricevere informazioni, è possibile visitare il sito alla pagina www.intercultura.it/ospitare o contattare direttamente i volontari locali di Como al 347- 1008433.