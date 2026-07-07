Intervento

Interruzione di energia elettrica in città per lavori agli impianti

Disservizio pianificato per lunedì, 13 luglio, in alcune vie erbesi.

Interruzione di energia elettrica in città per lavori agli impianti

Erba · 07/07/2026 alle 12:04

L’Amministrazione comunale di Erba ha diffuso un avviso di E-distribuzione per l’interruzione dell’energia elettrica prevista per la prossima settimana

Ecco quali saranno le vie interessate dagli interventi

Dalle 13.30 alle 16.30 di lunedì, 13 luglio, a Erba E-distribuzione interromperà l’energia per effettuare dei lavori sugli impianti.
Ecco l’elenco di tutte le vie interessate:
via San Maurizio 5, da 9 a 11, da 14 a 22, da 30 a 38, 42, da 46 a 48, da 52 a 58, 30/a, 54/b, 56a, 56b, 56d, 56e, 62a, sn;
via San Gaetano da 1 a 5, 1a, 1/a, 3a, 5/a, 3/5, 2, 2d, sn;
via Comana, corta da 1 a 5, 3/a, 2, 2 a, 2b, 2c;
via Bandiera da 1 a 9, 13, 13a, 13b, 2, sn;
via Abbadia da 1 a 5, da 2 a 8;
viale Prealpi sn.

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