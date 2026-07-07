Interruzione di energia elettrica in città per lavori agli impianti

L’Amministrazione comunale di Erba ha diffuso un avviso di E-distribuzione per l’interruzione dell’energia elettrica prevista per la prossima settimana
Ecco quali saranno le vie interessate dagli interventi
Dalle 13.30 alle 16.30 di lunedì, 13 luglio, a Erba E-distribuzione interromperà l’energia per effettuare dei lavori sugli impianti.
Ecco l’elenco di tutte le vie interessate:
via San Maurizio 5, da 9 a 11, da 14 a 22, da 30 a 38, 42, da 46 a 48, da 52 a 58, 30/a, 54/b, 56a, 56b, 56d, 56e, 62a, sn;
via San Gaetano da 1 a 5, 1a, 1/a, 3a, 5/a, 3/5, 2, 2d, sn;
via Comana, corta da 1 a 5, 3/a, 2, 2 a, 2b, 2c;
via Bandiera da 1 a 9, 13, 13a, 13b, 2, sn;
via Abbadia da 1 a 5, da 2 a 8;
viale Prealpi sn.