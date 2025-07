Interventi di difesa del suolo: da Regione erogati contributi per 734.000 euro

In via Ai Monti sarà realizzata una nuova rete di collettamento delle acque meteoriche. "Sostituirà quella esistente, totalmente ammalorata, prolungandone il tracciato a monte fino al valletto esistente per poter garantire un corretto convogliamento delle acque di dilavamento superficiale - spiega il sindaco Castelnuovo - L’incorretta gestione dei deflussi superficiali per via della mancanza di caditoie e griglie, unitamente alla forte pendenza del tracciato, è infatti da considerarsi causa comprimaria dei dissesti stradali e delle criticità idrauliche e allagamenti che si verificano in occasione di fenomeni piovosi intensi".

Infine la sistemazione della via Ai Crotti: "Il corso d’acqua assume il tipico comportamento dei brevi torrenti pre-alpini, con portate scarse se non addirittura nulle in tempi di magra. Le marcate pendenze e il substrato roccioso che costituisce il letto del corso d’acqua causano il rapido generarsi di portate d’acqua anche consistenti in occasione di marcato maltempo. Per ovviare a tali problematiche si prevede di demolire l’intero tratto intubato sostituendo tubazioni e cunicoli esistenti con un unico manufatto scatolare, mentre a valle del tratto intubato si prevede la sistemazione idraulica del corso d’acqua a cielo aperto. La sistemazione del corso d’acqua sarà accompagnata da un ampliamento della rete di tombinatura esistente per garantire un miglior collettamento delle acque di dilavamento superficiale". Quest'ultimo intervento sarà finanziato per 234.000 euro da Regione Lombardia, coprendo parte dei costi totali di 600mila euro con la restante parte di 366.000 euro coperta dal Comune.