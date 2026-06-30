Interventi di potatura alberi: attenzione alle modifiche viabilistiche. L’ordinanza provinciale riguarda la SP28 nel Comune di Montorfano.

Senso unico alternato

In particolare, nella giornata di domani sarà istituito il senso unico alternato lungo la SP28 Luisago-Senna-Lipomo nel territorio comunale di Montorfano per potatura delle alberature ai margini della carreggiata: il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 16.30 di domani, mercoledì 1° luglio.

Resterà garantita sempre e in sicurezza la circolazione pedonale, veicolare, dei mezzi di emergenza, (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco ecc.) e del trasporto pubblico in servizio di linea. Sarà posizionata la segnaletica stradale verticale e orizzontale a indicare la modifica viabilistica.