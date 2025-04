Interventi urgenti alle chiese di Caglio e Sormano

Le chiese di Caglio e Sormano necessitano di due interventi straordinari di ristrutturazione: per questo il parroco, don Angelo Beccalli, sta promuovendo altrettante raccolte fondi e chiede un aiuto a tutta la comunità.

Tetto e sagrato da ristrutturare

"In particolare, bisogna intervenire sul tetto della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Caglio e sul sagrato di quella di Sant’Ambrogio a Sormano. Nel primo caso si dovrà provvedere a rifare la copertura, con un isolamento coerente, mentre sulla struttura lignea è necessario sostituire soltanto una trave che ha preso umidità. A Sormano, invece, andrà rifatto il sagrato: 35 anni fa c’era già stato un intervento ma non risulta adeguato alle condizioni climatiche perché ci sono troppi sbalzi di temperatura e quindi si sta rovinando; ci sono alcune buche potenzialmente pericolose. Dovremo dunque sostituire il ciottolato con lastre, in modo tale da avere una superficie più omogenea e semplice da manutenere".

Per il primo intervento, il più oneroso in termini economici, sarà necessario raccogliere ben 190mila euro: per il momento sono stati donati oltre 2mila euro. Le opere sul sagrato della chiesa di Sormano avranno invece un costo di circa 30mila euro e attualmente sono stati raccolti circa 1600 euro.

Come contribuire

"Siamo in attesa di approvazione definitiva dei progetti da parte della Curia. Se tutto andrà secondo i tempi previsti, dovremmo riuscire a iniziare i lavori a maggio - aggiunge il sacerdote della Comunità pastorale Madonna di Campoè - Ma non solo, perché al Santuario di Campoè sono iniziati i lavori di restauro di alcuni affreschi: in particolare le parti della Madonna del latte che rischiavano di distaccarsi dalla parete. Per il momento ci siamo limitati all’intervento più urgente, ovvero la messa in sicurezza di un’icona mariana".

Per contribuire ai diversi lavori si può fare una donazione agli appositi Iban (riportati sul sito web della Comunità pastorale Madonna di Campoè) ma anche acquistare un pezzo di puzzle del sagrato o un modellino di tegola di tetto al costo di 25 euro (utilizzando le apposite buste collocate in chiesa).