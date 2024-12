Intervista al nuovo consigliere Olivo

Le dimissioni del consigliere di minoranza Davide Castiglioni hanno portato alla sua sostituzione, nel Consiglio comunale di Casnate con Bernate, con Christian Olivo.

Quest’ultimo ha fatto il suo primo Consiglio comunale settimana scorsa, giovedì 21 novembre.

Olivo ha scelto di mantenersi indipendente e sarà il capogruppo della lista di minoranza «Futuro Insieme», senza legarsi a «Cambiamo Casnate con Bernate» di Ballatore. Nel 2020, «Futuro Insieme» aveva raccolto 260 voti, quasi il 9% del totale.

Queste e altre scelte sono state approfondite nel corso di questa intervista, una sorta di presentazione del nuovo consigliere.

Olivo afferma:

La scelta di accettare è stata piuttosto semplice:

"Come mi sono messo in gioco cinque anni fa, adesso che ho avuto questa possibilità, ho deciso di rifarlo e accettare. Se posso fare qualcosa per il mio paese, lo faccio. Questa è la mia volontà. Per un po’ farò da spettatore, cercherò di capire come lavora la maggioranza. Quando sarà il momento corretto, farò le mie proposte".