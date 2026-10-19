Intitolata a Giuseppe Zamberletti la sede della Prociv Cantù

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Intitolata ufficialmente nella mattina di ieri, lunedì 19 ottobre, a Giuseppe Zamberletti, ex Ministro della Protezione Civile e tra i principali promotori del moderno sistema nazionale, la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cantù di via Tripoli.

La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari, è stata anche l’occasione per rendere omaggio ai volontari e alle Forze impegnate durante l’alluvione del 22 settembre 2025, conferire i riconoscimenti regionali per le attività svolte in occasione dei Giochi Milano Cortina 2026 e presentare il nuovo autocarro multiruolo in dotazione al Gruppo.

Il messaggio di Alessandra Locatelli e l’intervento di Nicola Molteni

Nel corso della mattinata è stata data lettura del messaggio di ringraziamento pervenuto dal Ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha sottolineato:

“Questa giornata porta con sé un significato molto bello: fermarsi per dire grazie a persone che, spesso lontano dai riflettori, scelgono di mettere a disposizione tempo, competenze, energie, disponibilità. È un servizio che nasce dal senso civico, dalla generosità e da una responsabilità profonda verso le comunità”.

Alla cerimonia ha preso parte il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, on. Nicola Molteni, che ha evidenziato come la Protezione civile sia un’istituzione di cui tutto il Paese va fiero,

“un orgoglio lombardo e nazionale, esempio straordinario di dedizione, generosità, abnegazione e sacrificio. Un fiore all’occhiello del nostro sistema di pronto intervento e di prevenzione, una comunità di donne e uomini sempre in prima linea nelle emergenze e pronta a prestare il proprio prezioso contributo. Quando l’Italia e il territorio chiamano, la Protezione civile risponde sempre con impegno e grande disponibilità. A tutti i volontari, alla Protezione civile di Cantù e ai nostri ragazzi che mettono anima e corpo in questa eccezionale realtà, va un profondo e sincero ringraziamento”.

Il Sottosegretario Molteni ha poi aggiunto:

“Intitolare la sede di via Tripoli a Giuseppe Zamberletti significa onorare la memoria di un illustre cittadino lombardo che, con enorme lungimiranza e forte determinazione, ha dato vita al moderno sistema italiano di protezione civile. Una figura alla quale tutto il Paese deve molto e al quale oggi rendiamo il giusto omaggio”.

Le autorità presenti e la collaborazione tra i Comuni

Tra i presenti anche il Consigliere Regionale Marisa Cesana, il Consigliere provinciale Valerio Perroni, il Comandante dei Carabinieri di Cantù Capitano Francesco Mattei e il luogotenente Matteo Calvia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como ing. Antonio Pugliano e il Capo Distaccamento di Cantù Fabio Guanziroli, per il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Como Patrizio Valli, il Presidente della Consulta Permanente sulla Sicurezza Urbana e Legalità Benedetto Madonia, oltre al presidente del Consiglio Comunale Serafino Novati e alla Giunta.

La cerimonia è stata preceduta dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati – Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate – per il servizio di Protezione Civile, come spiega il Dirigente della Protezione Civile di Cantù e Comandante della Polizia Locale, dott. Roberto Carbone:

“grazie alla sinergia con i Comuni associati, rafforzata dalla convenzione approvata quest’anno per la durata di cinque anni, proseguiamo nell’ammodernamento delle dotazioni e nel potenziamento delle capacità operative e di intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. La collaborazione tra Comuni e Provincia ci consente di condividere risorse e obiettivi, migliorando la capacità di prevenzione e di risposta alle esigenze del territorio. Il nuovo autocarro multiruolo rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso. Sono inoltre già allo studio ulteriori iniziative di potenziamento, grazie all’acquisizione di cofinanziamenti pubblici, per mettere a disposizione dei volontari e del sistema di protezione civile strumenti sempre più adeguati”.

L’eredità di Giuseppe Zamberletti e il ricordo dell’alluvione

Nato a Varese nel 1933 e scomparso nel 2019, Giuseppe Zamberletti è stato una figura centrale nella costruzione del sistema italiano di protezione civile. Il suo impegno nella gestione delle grandi emergenze e ha contribuito ad affermare un modello fondato sulla previsione, sulla prevenzione e sul coordinamento dei soccorsi.L’intitolazione della sede di via Tripoli intende ricordarne l’eredità istituzionale e promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà, valori che guidano quotidianamente l’attività dei volontari.

“Intitolare la sede della nostra Protezione Civile a Giuseppe Zamberletti significa rendere omaggio a una figura che ha cambiato profondamente il modo di affrontare le emergenze nel nostro Paese, costruendo un sistema fondato sul coordinamento, sulla preparazione e sulla solidarietà” dichiara il Sindaco, Alice Galbiati. “Ho constatato personalmente il valore di questo modello durante l’alluvione del 22 settembre dello scorso anno, quando un evento meteorologico di eccezionale intensità ha messo a dura prova il nostro territorio, ma anche lo straordinario impegno di chi era al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini. In una giornata estremamente difficile, la collaborazione tra Protezione Civile, Forze di Polizia, associazioni e istituzioni ha consentito di affrontare l’emergenza con tempestività ed efficacia. La sicurezza di una comunità, infatti, non dipende da una singola istituzione, ma dalla capacità di tutte le sue componenti di lavorare insieme, ciascuna con le proprie competenze e responsabilità. Il nostro compito, come Amministrazione, è sostenere questa rete e valorizzarla, garantendo strumenti adeguati per operare. L’intitolazione e i riconoscimenti di oggi non rappresentano quindi soltanto un omaggio alla memoria, ma sono la testimonianza concreta di un’eredità che continua a vivere nell’impegno quotidiano di chi sceglie di mettersi al servizio degli altri”.

L’impegno profuso durante l’alluvione del 22 settembre 2025 è stato al centro della consegna degli attestati di riconoscimento ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cantù.

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I volontari premiati e l’encomio a Fabio Macaluso

I riconoscimenti sono stati conferiti al coordinatore del Gruppo Luca Montorfano, al vice coordinatore Tommaso Gerosa e ai volontari Tiziano Arnaboldi, Roberto Borroni, Andrea Colombo, Gaia Ceppi, Valter Fascendini, Giancarlo Fumagalli, Daniele Gerosa, Sofia Guanziroli, Giulia Macaluso, Bruno Marelli, Francesco Marzani, Caterina Monorchio, Sabrina Perlini, Tiziano Rossi, Angelo Tagliabue, Michele Toppi.

Un encomio è stato riservato al volontario Fabio Macaluso della Protezione Civile, per “aver soccorso e tratto in salvo un’anziana cittadina in difficoltà durante l’esondazione del torrente Serenza del 22 settembre 2025, dimostrando prontezza, preparazione e altruismo, quale esempio di dedizione al servizio della comunità canturina”, come riportato nell’attestato.

I riconoscimenti alle Forze, alle associazioni e ai volontari di Milano Cortina 2026

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale è stato esteso anche alle Forze e alle associazioni che hanno contribuito alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. Attestati sono stati consegnati al Comando e agli operatori della Polizia Locale di Cantù intervenuti durante l’emergenza, al Comando dei Vigili del Fuoco di Como e al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cantù, al Comando della Compagnia Carabinieri di Cantù e al Comando Stazione Carabinieri di Cantù, all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Cantù e Gruppo di Vighizzolo, all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Cantù, alla Croce Rossa Italiana – Cantù.

Consegnati, poi, ai volontari impegnati nelle attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, gli attestati e i nastrini conferiti da Regione Lombardia.

La riqualificazione della sede e il nuovo autocarro multiruolo

“Oggi è una giornata dedicata al ringraziamento dei volontari della Protezione Civile di Cantù, per il tempo, le energie e le tante ore di servizio che ogni anno mettono a disposizione della collettività. Un impegno spesso silenzioso, ma fondamentale per la sicurezza di tutti” – spiega l’assessore alla Protezione Civile, Maurizio Cattaneo – “Il suo valore emerge con ancora maggiore forza in occasione di eventi catastrofici, come l’alluvione che ha colpito Cantù il 22 settembre 2025. Gli attestati di ringraziamento e l’encomio conferiti oggi rappresentano un riconoscimento ufficiale dell’impegno e del senso di responsabilità dimostrati. Ringraziare i volontari significa riconoscere che dietro ogni intervento ci sono ore donate, sacrifici personali e una scelta concreta di esserci quando la comunità ha più bisogno. Un patrimonio umano prezioso, che merita rispetto, riconoscenza e sostegno. Come assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici, sarà per me un onore intervenire prossimamente sulla sede con opere di riqualificazione, per dotare i volontari di una struttura adeguata al loro livello di disponibilità ed eccellenza”.

Tra le novità presentate in occasione della cerimonia, anche il nuovo autocarro speciale multiruolo Iveco Eurocargo, destinato a potenziare la capacità operativa della Gruppo Comunale, acquistato per 146.000 euro grazie anche a un contributo di oltre 125.000 euro riconosciuto al Comune di Cantù nell’ambito del piano nazionale di ripristino della capacità operativa della Protezione Civile.

Il finanziamento e il potenziamento delle dotazioni

Il finanziamento è legato all’impegno dei volontari canturini nelle operazioni di soccorso a Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, durante l’alluvione dell’Emilia-Romagna del 2023.

Spiega il coordinatore del Gruppo di Protezione Civile Città di Cantù, Luca Montorfano: