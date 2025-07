Intrattenimenti per grandi e piccoli tra teatro, letture e musica

Il programma

Giovedì sera lo spettacolo teatrale "Plasticamare", sabato sera concerto di Fabio Bianchi.

Un'estate a Olgiate Comasco tra musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle.

Eventi per piccoli e grandi

Iniziate sabato 14 giugno, le serate con intrattenimenti e animazione prevedono appuntamenti sino a sabato 2 agosto, condivise dal Comune e da varie associazioni olgiatesi.

Serate a ingresso libero

Per ogni iniziativa l'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Tra le location, i parchi comunali e in altri punti chiave di Olgiate come il centro congressi Medioevo e piazza Italia.

Giovedì "Plasticamare" al Medioevo

Giovedì 3 luglio, alle 21, nel cortile del Medioevo, lo spettacolo teatrale "Plasticamare". Direzione artistica e organizzativa di Laura Negretti. Le domande di fondo, alla base dello spettacolo, come spiegano gli organizzatori: "Come avrebbe scritto Ernest Hemingway il suo capolavoro "Il vecchio e il mare" se fosse vissuto oggi? Di quale mare e di quale pescatore avrebbe parlato? "Teatro in mostra" presenta lo spettacolo "Plasticamare", liberamente ispirato e attualizzato da "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway".

Sabato letture e concerto

Sabato 5 luglio, alle 10.30 nel parco comunale di Villa Camilla, "Il Parco delle Storie": iniziativa dedicata a bimbe e bimbe, da 1 a 5 anni. Per la serata di sabato 5 luglio, invece, l'invito è in piazza Italia. Alle 21 il concerto di Fabio Bianchi e la sua band. L'opportunità di ascoltare il medico olgiatese nella versione cantautorale.