E’ tutto pronto per la 50esima, attesissima, edizione della Festa del Lazzaretto organizzata come sempre dagli oltre 150 volontari degli Amici del Lazzaretto presso l’area verde di Cremnago di Inverigo.

Inverigo: tutti pronti a festeggiare la 50esima edizione della Festa del Lazzaretto di Cremnago

Il tradizionale appuntamento di Cremnago torna infatti dal 5 al 16 agosto con un ricco menù: piatti tipici della cucina brianzola e tante specialità. Ma c’è di più. Per festeggiare la 50esima edizione, che sarebbe dovuta arrivare nel 2020 ma il Covid l'ha fermata, è stata organizzata una fiaccolata che si terrà il prossimo 3 agosto e che prenderà il via da piazza San Vincenzo per poi raggiungere il Lazzaretto.

Il programma completo sul Giornale di Erba da sabato 30 luglio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui