Investimenti per la sicurezza: arrivano 90mila euro in Provincia di Como

Investimenti per la sicurezza: 90mila euro in arrivo in Provincia di Como.

L'annuncio

Fondi in arrivo per la nostra provincia. Ad annunciarlo è il deputato erbese Eugenio Zoffili: "Grazie all'impegno della Lega, che ha costantemente a cuore il tema della sicurezza, e al lavoro del Sottosegretario leghista al Ministero dell'interno Nicola Molteni, anche la Provincia di Como beneficerà delle risorse stanziate dal Viminale a valere sul Fondo sicurezza urbana e sul Fondo unico giustizia. In tutta Italia sono stati destinati 13,5 milioni di euro per la sicurezza delle spiagge e dei laghi, il contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino alle scuole e alle truffe agli anziani".

I fondi per la nostra provincia

Continua Zoffili: "Nello specifico, sul territorio comasco arriveranno 16.913,09 euro per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani, un problema che ho più volte sollevato in Parlamento con le mie interrogazioni al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. La Città di Erba beneficerà inoltre di 13.502,86 euro da destinare ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolastici. Infine, altre risorse serviranno a rendere più sicuro il Lago di Como: i comuni di Bellagio, Dongo, Gravedona ed Uniti e Menaggio riceveranno ognuno, a questo scopo, 14.705,88 euro. Un totale di quasi 90.000 euro, derivanti anche dalle risorse del Fondo unico giustizia, provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un aiuto concreto alla nostra provincia, finalizzato a renderla più sicura come la Lega chiede da sempre".