Investito mentre fa jogging: è Roberto Galli l’uomo rimasto gravemente ferito

Il presidente di Confartigianato Imprese Como è stato travolto mentre stava correndo lungo la Provinciale Arosio-Canzo.

Il noto imprenditore, che è alla guida di un’azienda nel settore autotrasporti, è stato trasportato ieri, 15 febbraio, in codice rosso al San Gerardo di Monza: è rimasto coinvolto in un grave incidente all’altezza di Orsenigo.

E’ finito nei campi lungo la strada Provinciale

E’ Roberto Galli, 59 anni, presidente di Confartigianato Imprese Como, l’uomo che intorno alle 9 di ieri è stato travolto da un furgone delle pompe funebri lungo la Provinciale Arosio-Canzo, nel Comune di Orsenigo. Galli, titolare della Autotrasporti Galli di Ponte Lambro, stava percorrendo la via Milanese per una corsa domenicale quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato travolto dal mezzo. Sbalzato dalla carreggiata, è finito riverso nei campi lungo la strada.

Elitrasportato in codice rosso a Monza

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. I sanitari hanno cercato di stabilizzare le condizioni di Galli e poi, allertato l’elisoccorso, lo hanno fatto trasportare al San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che il trasferimento all’ospedale monzese è avvenuto in codice rosso.

Lungo la Provinciale si sono portati anche Carabinieri e Vigili del fuoco per poter stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare il traffico.