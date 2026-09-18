Investito sulla Arosio-Canzo: grave ciclista di 28 anni

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso di Lariosoccorso di Erba e della Croce rossa di Monza. In volo anche l’elisoccorso

Travolto mentre percorreva la Provinciale

L’incidente è accaduto poco dopo le 23.30 lungo la strada Provinciale Arosio-Canzo, nel tratto in prossimità della stazione di Caslino. Un 28enne moldavo residente a Erba, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un Dodge “Challenger”, con targa lituana, condotta da un albavillese, classe 1999.

E’ ora al san Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice rosso

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno constatato le condizioni gravi del giovane e hanno cercato di stabilizzarlo. Si è però reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso che ha poi trasportato il 28enne in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova attualmente ricoverato in Terapia intensiva, in pericolo di vita.

Il guidatore trovato positivo all’alcol test

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’impatto. Di certo c’è che il conducente del Dodge, a cui è stato immediatamente fatto l’alcol test, aveva un tasso alcolemico dello 0,77. Ad aiutare a capire come sia avvenuto l’incidente potrebbero esserci le telecamere presenti lungo la strada.