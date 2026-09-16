Investito un 70enne, trasportato in ospedale in codice rosso

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso del “118”, poiché le condizioni dell’uomo sono apparse gravi

E’ accaduto in via Como

E’ accaduto una decina di minuti prima delle 8 di oggi, mercoledì 16 settembre, in via Como a Erba, nella frazione di Buccinigo. Un uomo di 70 anni è stato investito da un’automobile. I soccorsi sono stati allertati immediatamente in codice rosso e sul posto sono giunti l’ambulanza di Lariosoccorso e l’automedica, ma viste le condizioni dell’anziano si è alzato in volo anche l’elisoccorso che è atterrato in prossimità della rotatoria.

Le forze dell’ordine stabiliranno la corretta dinamica

In via Como si sono poi portati anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale per le operazioni di regolamentazione del traffico e per effettuare i rilievi del caso e stabilire la corretta dinamica dell’accaduto. Presente anche il sindaco di Erba, Mauro Caprani.

Il 70enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino, dall’ambulanza.