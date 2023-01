Investito un ciclista a Olgiate Comasco SIRENE DI NOTTE

Investito un ciclista ieri sera a Olgiate Comasco, ma sono stati davvero tanti gli interventi di questa notte.

Sirene di notte

Mancavano pochi minuti alle 23 ieri, martedì 24 gennaio 2023, quando un ciclista è stato investito a Olgiate Comasco, in via Per Lomazzo. I soccorritori sono intervenuti in codice rosso, per assistere un uomo di 37 anni, che è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo.

Gli altri interventi

Poco prima della 1 un'altra chiamata a Olgiate, questa volta in via 27 Maggio, per una intossicazione etilica. Ad alzare un po' troppo il gomito è stato un uomo di 43 anni, soccorso in codice giallo. Poi tre interventi per malore: alle 2 a Menaggio, alle 4 a Merone e alle 5 a Lomazzo. In tutti i casi il codice di uscita era giallo e quello di rientro verde.

Altre tre chiamate questa mattina. Alle 7.20 circa un ciclista di 22 anni è stato investito a Fino0 Mornasco: la Croce Verde di Fino lo ha trasportato all'ospedale in codice giallo. Pochi minuti più tardi un malore a Mariano Comense, in via Como, per un uomo di 31 anni. Infine alle 7.40 incidente auto contro auto ad Asso, in via De Gasperi, coinvolti due uomini di 40 e 44 anni, che comunque non dovrebbero aver riportato serie ferite, visto che il rientro dell'ambulanza è stato in codice verde.