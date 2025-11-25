Investito un uomo sulla Arosio-Canzo: era alla guida di un monopattino

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 della mattina di oggi, martedì 25 novembre, in prossimità della galleria nel comune di Ponte Lambro

Intervenuto anche l’elisoccorso

E’ stato investito un uomo lungo la strada Provinciale 40, la Arosio-Canzo, in località Fucina in territorio pontelambrese. L’incidente è accaduto poco dopo le 9 di oggi, in prossimità della galleria. Tre le persone coinvolte e ad avere la peggio l’uomo che era alla guida di un monopattino. Sul posto infatti sono giunti i mezzi di soccorso, in codice rosso: un’auto infermieristica e due ambulanze. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso che ha trasportato il ferito, sempre con il massimo codice di gravità, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Traumi multipli per l’uomo coinvolto

La persona che era alla guida del monopattino si è scontrato frontalmente con un furgone che aveva due occupanti a bordo. Il conducente del monopattino è stato trovato in arresto cardiocircolatorio, con traumi multipli. I sanitari gli hanno praticato le manovre di rianimazione.

Apparentemente illesi i due uomini sul furgone: l’uomo alla guida, un 30enne, e il passeggero, un 62enne, sono stati portati all’Ospedale di Erba in codice verde.

Strada provinciale bloccata

Gravi disagi si sono registrati lungo la Provinciale. Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, non solo per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ma anche per regolamentare il traffico che a quell’ora e lungo quella direttrice è molto elevato.