“Io e il mio amico vincitore del premio Nobel”

I due si conoscono dal 1992, quando Yaghi aveva appena conseguito il dottorato ad Harvard: si sono incontrati a Erice, dove ogni anno si tiene una scuola internazionale di cristallografia

Una conoscenza che affonda le sue radici anche negli studi all’Università di Milano

Davide Proserpio, originario di Erba e ora residente a Cremona, professore ordinario di Chimica inorganica alla Statale di Milano, cristallografo, è un caro amico di Omar Yaghi, insignito in questi giorni del Premio Nobel per la Chimica insieme a Richard Robson e Susumu Kitagawa. Dalla prima conoscenza nel 1992 si sono sempre tenuti in contatto perché anche il gruppo all’Università degli Studi di Milano – composto oltre che da Proserpio pure da Lucia Carlucci e Gianfranco Ciani – faceva ricerche simili alle sue. Hanno pubblicato lavori importanti a livello internazionale.

Aveva già vinto la Medaglia Sacconi

A raccontare come Yoghi meritasse l’ambito riconoscimento è lo stesso Proserpio:

“Prima ancora del Nobel, Omar ha vinto di tutto, in Arabia, in Cina, ma il primo premio ricevuto all’estero è stato italiano, nel 2004, la Medaglia Sacconi della divisione di chimica inorganica della Società chimica italiana. Ci aspettavamo il Nobel anche prima“.

