"Io ricordo": serata di musica per il Giorno della Memoria. L'appuntamento è per sabato 1 febbraio ad Albese, organizzato in occasione della ricorrenza di oggi, 27 gennaio 2025.

Un concerto per il Giorno della Memoria con Musica Spiccia

Tutta la comunità è invitata a partecipare all'appuntamento di sabato, organizzato dall’associazione culturale Baule dei Suoni, dal PTQ (Piccolo Teatro Quotidiano) e patrocinata dal Comune di Albese con Cassano: il concerto inizierà alle 21 e si terrà presso il centro civico "Fabio Casartelli".

La musica sarà a cura dell’orchestra Musica Spiccia e accompagnerà le voci narranti di Cristina Quadrio e Stefano De Luca. Una importante serata organizzata per non dimenticare le atrocità del nazismo e dei campi di concentramento.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.