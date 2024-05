Il teatro Excelsior di Erba propone la sacra rappresentazione in atto unico.

“Io sono il Buon Pastore”, a teatro per il Giubileo

Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, alle 20.45, al teatro Excelsior di Erba andrà in scena la Sacra rappresentazione in atto unico: annuncio, passione e chiesa. I due appuntamenti, per il Giubileo sacerdotale di don Ettore Dubini, sono a sostegno del progetto - Casa Zarepta Unità abitativa per disabili a Paderno Dugnano.

Dove prenotare il proprio posto

Le prenotazioni si effettuano in Libreria Colombre, via Plinio 27, Erba; in Libreria di Via Volta, in via Alessandro Volta 28, Erba; in Cartoleria Ratti, via XXV Aprile 46, Erba.