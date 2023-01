Io Valgo: ecco l'occasione per cambiare look grazie a Beauty Days

Rifatti il look grazie a Lariofiere e a Beauty days, la fiera del wellness in programma il 26 e 27 febbraio prossimi.

Ecco l'iniziativa "Io Valgo": aperte le iscrizioni

In linea con il tema del cambiamento, durante Beauty Days - la fiera dedicata al settore Wellness e Beauty - è in programma l’evento “IO VALGO”. Le candidate e i candidati selezionati tra gli iscritti, potranno vivere una “wow experience” di cambio look a cura di professionisti di settore selezionati.

L’evento

Durante la fiera Beauty Days, che si terrà il 26 e 27 febbraio 2023, 3 persone, scelte tra i candidati, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di cambio look totale. Si occuperanno della trasformazione 3 équipes di professionisti composte da: acconciatori, make-up artist, estetiste, nail artist, personal trainer, consulenti di immagine e mental coach. Il cambio look verrà mostrato ai consumatori finali domenica 26 febbraio sul palco di Beauty on Stage.

Il percorso

I tre candidati selezionati, durante il mese di febbraio 2023, faranno un percorso di cambiamento grazie all’aiuto dei professionisti di settore. Il cambiamento è parte di un percorso estetico, ma anche di una trasformazione più profonda e consapevole grazie all’aiuto di un mental coach. Il processo di cambiamento inizia proprio dalla comprensione di sé e della propria vita.

Come Candidarsi

Il contest è rivolto a 3 persone, scelte tra i candidati che decidono di partecipare alle selezioni. Per inviare la propria candidatura, il partecipante deve collegarsi alla pagina dedicata del sito, compilare il modulo in tutte le sue parti, registrare un video della durata massima di 1 minuto, spiegando perché vorrebbe partecipare e inviare il video all’indirizzo e-mail eventi@lariofiere.com entro il 27 gennaio 2023. I video ricevuti verranno analizzati dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria, che selezioneranno i 3 partecipanti.

Beauty Days è organizzato Sotto l’egida di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, CdO Como, CdO Lecco Sondrio, CNA del Lario e della Brianza, Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Como, Confcommercio Lecco, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio. Contatti: +39 3401233001. Mail: eventi@lariofiere.it