Iozzia conquista la maratona di New York, grande festa per il ritorno fuori dal Municipio

È tornata vittoriosa dal suo viaggio a New York e Lurate Caccivio era lì, pronta ad accoglierla a braccia aperte e con doverosi festeggiamenti. Si tratta di Ivana Iozzia, 50 anni, che nella Grande Mela ha disputato la maratona più celeberrima del mondo e nella quale è riuscita a conquistare il primo posto tra le italiane partecipanti, e non solo.

La competizione

Per Iozzia la partecipazione alla maratona di New York è stata un ritorno al passato. Infatti, ben 23 anni fa l'atleta di Lurate aveva già partecipato alla competizione fermando il proprio cronometro sul tempo di due ore, 48 minuti e 29 secondi. Tempo sgretolato, nonostante l'età che avanza, con il nuovo tempo fatto registrare lo scorso fine settimana di due ore, 41 minuti e 16 secondi.

Una prestazione non di poco conto considerando che Iozzia è stata la prima donna italiana a tagliare il traguardo, la terza tra le europee e la 14esima nella classifica femminile assoluta. Se però consideriamo la sua categoria, quella dai 40 ai 60 anni, è stata la prima.

L'accoglienza

Al suo ritorno "in patria" c'era ad attenderla una festa a sorpresa fuori dal Municipio di Lurate. Insieme all'organizzatrice, la sorella Sonia, c'erano amici, parenti, vicini di casa, le istituzioni locali, come il sindaco Anna Gargano, l'assessore Luca Bianchi e l'assessore Enrico Clerici, e anche la campionessa olimpica di tiro al piattello Giovanna Fasello.

Striscioni, trombette e tanto affetto hanno accolto Iozzia all'arrivo, ma anche le dichiarazioni del sindaco Gargano: "Per noi è stata una grande soddisfazione aver visto Ivana tornare vittoriosa dalla maratona di New York. Lei è un esempio per tutti noi ed era giusto renderle omaggio in questo modo per il suo ritorno".