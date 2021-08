Iperal si prepara ad inaugurare un nuovo punto vendita a Mariano Comense, che sostituisce lo storico supermercato di via XX Settembre, aperto nel lontano 2007. L’apertura al pubblico del nuovo negozio, di via Lombardia n°78, si terrà giovedì 2 settembre alle 8.

Iperal a Mariano: giovedì alle 8 l'apertura al pubblico

Il nuovo edificio si sviluppa su un’area di vendita di circa 2.500 metri quadrati e dispone di un ampio parcheggio di oltre 370 posti auto, di cui 166 coperti. I lavori, iniziati a gennaio 2021, non hanno generato alcun consumo di suolo: l’area un tempo occupata dall’industria Dell’Orto Carburatori ormai dismessa da tempo, è stata completamente riqualificata. A completamento del progetto, entro pochi mesi Iperal provvederà al miglioramento della viabilità circostante, alla realizzazione di una rotatoria, di una pista ciclabile e di un parchetto. La volontà di favorire l’inserimento dell’edificio nell’ambiente, di puntare sul risparmio energetico e di ridurre le emissioni inquinanti, hanno guidato le scelte progettuali. Il supermercato è stato realizzato con materiali eco-compatibili e dispone di un impianto di illuminazione a LED che consente di abbattere i consumi energetici. Il punto vendita ha creato nuova forza lavoro: 100 sono i collaboratori, dei quali la metà è al primo impiego e circa 20 sono residenti proprio nel comune di Mariano Comense.

In occasione dell’apertura e del 35°compleanno di Iperal è stata studiata una promozione: il sottocosto dell’anniversario che propone tantissimi prodotti di marca a prezzi imbattibili. Nei primi giorni di apertura, ad attendere i clienti saranno presenti due strutture esterne in legno, installate in prossimità dell’ingresso del supermercato, con assaggi gratuiti di prodotti tipici valtellinesi, a cura del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, e delle specialità di Iperal contraddistinte dal marchio “Fatto da noi”, che ogni giorno vengono preparate nel centro di produzione di Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio. L’offerta del supermercato si completa con l’area ristorazione firmata Iperal: il “Bar Bistrò” offrirà un servizio per una pausa o un caffè veloce e sarà allo stesso tempo un’opportunità di incontro.

Ci saranno prodotti preparati nei laboratori di produzione Iperal di Andalo Valtellino; pane fresco sette giorni su sette, appena sfornato, a 2,80 euro al chilo; il meglio di frutta e verdura a 0,99 euro al chilo; pesce fresco e carni di qualità provenienti da allevamenti selezionati; ampia scelta di formaggi e salumi tipici e locali. E per rendere ancora più comodi gli acquisti, dal 6 settembre sarà attiva la “Spesa on line con ritiro in negozio”, per scegliere i prodotti da casa e ritirarli comodamente in pochi minuti, mentre ormai da tempo è attivo su tutto il territorio il servizio di “Spesa online con consegna a domicilio”.

A partire da giovedì 2 settembre, il nuovo punto sarà aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 21, con orario continuato e per tutto il mese sarà disponibile un servizio bus navetta gratuito, con partenza dal vecchio negozio in via XX settembre, 7 giorni su 7, alle ore 9 oppure alle ore 16.