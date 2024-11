Ipnosi e gastroenterologia: A.Ma.Te finanzia una borsa di studio

Grazie al contributo dell’associazione A.Ma.Te è stata rinnovata la borsa di studio per una psicologa-psicoterapeuta a supporto delle attività della Gastroenterologia Generale e Multimodale, struttura di Asst Lariana diretta dal dottor Gian Marco Ideo.

Borsa di studio per Catia Conti

La professionista individuata, a seguito dell’avviso emesso, è la dottoressa Catia Conti, psicologa e psicoterapeuta. Questo ulteriore finanziamento - che complessivamente ammonta a 24mila euro - consentirà di continuare e approfondire l’attività di ricerca legata ad “ASH Active Subject for Healing because the patient is a person”. Avviato ormai dieci anni fa, dal gastroenterologo e psicoterapeuta Gian Marco Ideo, ASH utilizza l’ipnosi-terapia, in associazione con la terapia medica, per trattare pazienti con disordini funzionali che presentano sintomi quali reflusso, dolore funzionale, diarrea, stipsi, gonfiore addominale, disturbi digestivi.

Risultati per 350 pazienti

“In ASH il paziente-persona non viene più considerato come un oggetto passivo di intervento bensì come un soggetto attivo per la guarigione - spiega il dottor Ideo - e si estende il significato di cura oltre che sul piano medico su quello psicologico, attraverso il ricorso alla psicoterapia ipnotica neo-ericksoniana. Con tale approccio, definito appunto, multimodale, abbiamo trattato, ad oggi, 350 pazienti e abbiamo ottenuto risultati significativi non solo rispetto agli outcome gastroenterologici ma anche rispetto alla qualità della vita, alle scale dell’ansia e alle attività sociali, lavorative e relazionali”. L’èquipe di Asst Lariana annovera oggi 13 professionisti, 2 Psycogastroenterologist strutturati (Idèo e Luigi Furlan), 2 GI Psycologist strutturate (Viviana Cammaroto e Mariavittoria Rossi), 1 borsista GI Psycologist (Catia Conti) e 8 specializzandi della Scuola Europea di specialità in psicoterapia ipnotica AMISI.

Il finanziamento di A.Ma.te, come detto, ha consentito di rinnovare per un ulteriore biennio la borsa di studio per una psicologa-psicoterapeuta.

A.Ma.Te, l'associazione

L’associazione è convenzionata con Asst Lariana dal 2015 e sono numerose le attività in cui la Odv è coinvolta. I volontari, tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12, rispondono al numero del call center dell'ambulatorio di Terapia del dolore dell'ospedale Sant'Anna (031-5859357) per fornire informazioni sui servizi attivi. E’, inoltre, impegnata nel progetto per l'accoglienza e l'umanizzazione dedicato ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso; presta servizio nel reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Sant’Anna; collabora con l’unità di Cure Palliative, nell’ambito dei servizi a domicilio attraverso una sede operativa distaccata di Cure Palliative Domiciliari che si trova a Faloppio nella sede dell'associazione in via Degli Alpini.

Da alcuni mesi i volontari collaborano anche con la Casa di Comunità di Olgiate Comasco per la gestione dell’accoglienza al Punto Prelievi. Insieme ai professionisti di Asst Lariana e al Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli Odv, A.Ma.Te collabora, inoltre, all’organizzazione di una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, che toccheranno tutti i Distretti.

Per maggiori informazioni sulle attività e l'organizzazione o per diventare volontari, è possibile scrivere alla mail info@amate.it oppure contattare i numeri 327-1311958 e 327-8607090. On-line l’associazione è raggiungibile anche attraverso il sito.