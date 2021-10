in edicola

La provocazione di un cittadino inverighese, stanco di ritrovare spazzatura abbandonata nel parco.

"Greta Thunberg stamattina nel parco del Cai di Inverigo". No, la notissima attivista svedese non si è realmente recata nella Perla della Brianza, ma proprio nei giorni della nuova manifestazione "Friday for future" a tutela dell’ambiente un inverighese ha voluto richiamare l’attenzione sulla pulizia e il rispetto del verde a cominciare da poche, semplici regole di educazione civica.

Ironia sui rifiuti lasciati dai giovani: "Dov'è Greta Thunberg?"

E sui social network ha voluto sfogarsi con una provocazione. Domenica mattina Luca Boschini, capogruppo degli Alpini di Inverigo impegnato in prima persona in azioni di tutela del verde in città, ha voluto segnalare in modo originale il nuovo gesto di maleducazione nel parco di via Rocchina, davanti alla sede del Cai. Così ha fotografato i resti di una serata passata fuori casa da alcuni giovani e li ha postati sui social network, chiamando in causa Greta Thunberg e il movimento del "Friday for future": soltanto due giorni prima molti giovani avevano partecipato alla manifestazione di Milano e in tante altre città del mondo.

