Isabella, dalla passione per il volo al diploma: pilota da 100 e lode

100 e lode alla maturità: è questo l'ottimo risultato conseguito dalla pontelambrese Isabella Cotta, brillante studentessa dell’Istituto "Casnati" di Como, indirizzo Aeronautico. Una passione coltivata fin dalla tenera età, quella di Isabella per l'aeronautica:

L'eccellente risultato ottenuto agli esami di maturità sono frutto di anni di grande impegno e sacrificio, visto che Isabella ha anche iniziato a lavorare lo scorso anno.

Nella classe di Isabella c'era solo un'altra ragazza, oltre a lei, ma il fatto di essere in minoranza non ha mai rappresentato un problema:

"Essere solo in due ragazze in una classe principalmente maschile non è stato per nulla traumatico, anzi, direi piuttosto formativo – afferma la ragazza – In fondo è bastato farci l'abitudine e ci tengo a dire che non siamo mai state discriminate. Va detto inoltre che nonostante il mondo aeronautico sia prevalentemente un ambiente maschile, ultimamente ci sono più ragazze: segno che le cose stanno cambiando".