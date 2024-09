Iscrizioni aperte all'Università degli adulti

L'Università degli adulti di Olgiate Comasco è una realtà tanto virtuosa quanto innovativa: iscrizioni aperte alla ventesima annata accademica.

Come iscriversi

Nell’ultimo anno di lezioni è stata sfiorata quota 600 iscritti. Incremento notevole di partecipazione. Non solo il tutto esaurito nell’auditorium del Medioevo ma allestita anche una sala bis per accogliere l’abbondanza di discenti. E approssimandosi l’inaugurazione del ventesimo anno, l’Università degli adulti ha aperto le iscrizioni. Dal 10 settembre: il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e il venerdì dalle 15 alle 17 al Medioevo, in via Lucini a Olgiate Comasco. Costo dell’iscrizione annuale: 35 euro.

Un omaggio per i primi vent'anni di attività

Chi sceglierà di far parte della grande "famiglia", iscrivendosi alla nuova annata accademica, riceverà un segnalibro celebrativo del ventesimo anno di attività. Il significativo anniversario, come sottolineato dalla presidente Maria Rita Livio, non è un traguardo ma un punto di partenza verso nuovi successi in termini di proposte culturali, arricchimento del sapere e partecipazione.

L'inaugurazione

Il primo atto della nuova annata è in calendario per sabato 28 settembre: alle 17, al centro congressi Medioevo in via Lucini, inaugurazione. Prevista la lectio magistralis di Franca Squarciapino, costumista, vincitrice del Premio Oscar nel 1991 per i costumi del film "Cyrano De Bergerac".