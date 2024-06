Iscrizioni aperte per il campus ecologico per adolescenti

Dal primo luglio al 5 luglio 2024 è in programma il campus ecologico per ragazzi tra 14 e 17 anni organizzato dal Municipio di Cermenate.

Campus per adolescenti

Sono aperte le iscrizioni al Campus Ecologico 2024, organizzato dal Comune di Cermenate in collaborazione con Consorzio Parco del Lura, e in programma dal primo al 5 Luglio 2024.

L'iniziativa si rivolge a ragazzi/e di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Un'opportunità per imparare, conoscere il territorio e trascorrere una settimana in compagnia e a contatto con la natura. Nel pieghevole allegato tutte le relative informazioni. Posti limitati (20), precedenza ai giovani residenti in Cermenate. I partecipanti riceveranno un buono per n. 10 ingressi alle Piscine di Cermenate. Consegna domanda di partecipazione (attraverso il tagliando inserito nel pieghevole): inviando copia compilata del tagliando all'indirizzo mail: istruzione@comune.cermenate.co.it ENTRO IL 24 GIUGNO 2024. Info: Ufficio Istruzione tel. 031-7776183 - Ufficio URP tel. 031-7776141.

Bici e natura: una combo perfetta per il campus