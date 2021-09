Inaugurazione col botto per il neonato Como Club Olgiate Comasco. Entusiasmo alle stelle mercoledì sera nel centro sportivo di via Don Luigi Sterlocchi per il vernissage del sodalizio presieduto da Katia Domenichini.

Iscrizioni record per il neonato Como Club Olgiate Comasco

Una serata, alla quale hanno preso parte circa 150 persone, all’insegna dell’aggregazione, del gettonato servizio griglia ma soprattutto dell’amore per i colori biancoblù. Stelle della serata, i giocatori del Como 1907 Alessandro Gabrielloni e Alessio Iovine, nonché mister Giacomo Gattuso. Presenti anche il sindaco Simone Moretti ed Enrico Levrini, presidente della Pro Olgiate (società padrona di casa), ideatore del Museo del Como, tifosissimo lariano e presidente onorario del nuovo gruppo. Presente anche l’olgiatese Luca Arcobello, presidente dell’«Associazione Pescatori di Como Alpha».

Il Como Club Olgiate Comasco conta 145 iscritti, di cui cento associatisi proprio mercoledì

