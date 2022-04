università

Ci saranno mostre, laboratori e conferenze online con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibili.

Il dipartimento di scienza e alta tecnologia in collaborazione con l'università dell'Insubria partecipa al progetto nazionale legato al World Quantum Day del 14 aprile, organizzando una serie di laboratori, seminari e mostre a tema dal 31 marzo al 18 maggio.

Italian Quantum Weeks: alla scoperta del mondo dei quanti

L’università degli studi dell’Insubria e l’istituto di fotonica e nanotecnologie (Ifn) del consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) partecipano al progetto Italian Quantum Weeks, che in concomitanza con il World Quantum Day del 14 aprile si pone l'obiettivo di diffondere la conoscenza della meccanica quantistica e delle sue applicazioni tecnologiche nelle scuole e sul territorio.

"La meccanica quantistica, insieme delle leggi che regolano il mondo degli atomi e delle particelle elementari, ha sconvolto il nostro modo di concepire la realtà con le sue affascinanti bizzarrie. Le tecnologie quantistiche, basate sull’uso della meccanica quantistica nelle applicazioni della vita quotidiana, stanno portando una nuova rivoluzione tecnologica che dobbiamo imparare a comprendere e gestire" spiega Maria Bondani, ricercatrice del Cnr-Ifn e docente di fisica dell’università dell’Insubria.

L'Insubria propone molti eventi nell'ambito del Disat, dipartimento di scienza e alta tecnologia, nella sede in via Valleggio 11 a Como. L'iscrizione è libera, basta prenotarsi via mail a questo indirizzo: quantumweeks@gmail.com

I laboratori didattici, la mostra e altri eventi

Il 31 marzo si è svolto il primo laboratorio didattico, "Programmare un computer quantistico con IBMQ", "Giochi quantistici" invece si svolgerà in contemporanea con l'open day dell'ateneo, sabato 9 aprile dalle 11 alle 13, mentre "Esplorare la meccanica quantistica con la luce" sarà l'11 aprile dalle 15 alle 17.

Al Museo della seta di Como dal 23 aprile all'8 maggio sarà invece disponibile una mostra dal titolo "Dire l’indicibile: la sovrapposizione quantistica" con materiali e visite guidate a cura di ricercatori e studenti dell’Insubria. La mostra sarà visitabile presso il museo della seta in via Castenuovo 9 dalle 10-13 e dalle 14 allo 18 da martedì a domenica, per prenotarsi bisogna scrivere alla mail sopra indicata.

Venerdì 8 aprile invece dalle 18.30 alle 20 si terrà il primo di quattro seminari divulgativi e sarà visibile in streaming sul canale youtube dell'italian quantum weeks. Il titolo del primo incontro sarà "Dal bit al qubit: il vantaggio di essere quantistici" e i relatori saranno Antonio Acin (ICFO, Castelldefels, Barcelona, Spain) e Valentina Parigi (Laboratoire Kastler Brossel Université Pierre et Marie Curie, Paris, France), con Maria Bondani in veste di moderatrice.

Il 12 aprile, sempre in streaming su youtube, dalle 10 alle 11, si terrà "Racconti di tecnologia quantistica" con con Filippo Cardano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Maja Colautti (CNR-INO, Firenze), Ilaria Gianani (Università degli Studi Roma Tre), Iris Paparelle (CNR-INO, Trieste), Francesco Vedovato (Università degli Studi di Padova) e Oxana Mishina (CNR-INO, Trieste) come moderatrice.

In conclusione mercoledì 18 maggio dalle 18 alle 19, presso la sede di Como del disat, ci sarà una conferenza sul tema "La natura quantistica della luce", a cura di Alberto Porzio (CNR-SPIN, Napoli). Per altre informazioni visitare questo sito.