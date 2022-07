"Quando io e lui litighiamo penso sempre ad un episodio successo nei ruggenti anni Ottanta. Eravamo al campeggio di Pusiano. In vacanza...". Così Alessandro Aleotti, meglio conosciuto come J-Ax, racconta la gioventù trascorsa proprio in riva al lago, nel campeggio che si trova nel comune di Eupilio.

J-Ax e il ricordo del campeggio sul lago di Pusiano

Lo ha fatto postando le belle parole che ha dedicato al fratello Luca Aleotti, in arte Grido, ex componente dei Gemelli DiVersi, durante il suo matrimonio. La storia accaduta sul lago di Pusiano è è stata postata sul profilo Instagram del cantante milanese. Ha raccontato di come quell’esperienza rappresentasse la vacanza di molte famiglie della nuova borghesia milanese. E paragona poi il Pusiano dell’epoca al lago di Springfield (quello dei Simpson di Matt Groening, ndr) «dopo che Homer ci aveva versato il silos».

