Ospite speciale nella serata di ieri, giovedì 12 agosto 2021, all'agriturismo Cascina Mirandola di Albese con Cassano.

Javier Zanetti all'agriturismo Cascina Mirandola per la lattina celebrativa dello scudetto interista

L'occasione era quella della presentazione di una lattina celebrativa, realizzata in collaborazione con San Bernardo, per celebrare il 19esimo scudetto dell'Inter. "Ormai Javier è un nostro amico, oltre che un affezionato cliente - racconta Antonio Mancuso, proprietario dell’agriturismo insieme a Barbara Grande - . Abbiamo passato una bella serata con tanta gente che è venuto a salutarlo. Ha firmato anche delle lattine". Zanetti, ex capitano attualmente vicepresidente del club milanese, non è il solo interista che spesso passa ad Albese, facendo tappa al Cascina Mirandola per gustarsi un buon piatto di pizzoccheri.

La lattina fa parte di un’edizione di 250mila lattine di acqua minerale in formato 33cl. Il prodotto è caratterizzato anche dalla scritta "I M Scudetto". Si trova in vendita in esclusiva negli Inter Store e in tutti i supermercati Coop e Ipercoop).