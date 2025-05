Job day in sala consiliare per chi cerca lavoro

Job Day “Direzione Lavoro!”, una giornata interamente dedicata all’incontro tra candidati, aziende e agenzie per il lavoro a Monguzzo domani mattina, mercoledì 21 maggio.

Importante occasione per chi cerca lavoro

Il Settore Lavoro della Provincia di Como – Centro per l’Impiego di Erba, in collaborazione con la Filiale GI Group di Erba, organizza per mercoledì 21 maggio dalle 9:00 alle 13:00 nella sala consiliare del Comune di Monguzzo (via Santuario 11), il Job Day “Direzione Lavoro!”, una giornata interamente dedicata all’incontro tra candidati, aziende e agenzie per il lavoro.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per le persone in cerca di occupazione o interessate a nuove opportunità professionali. Durante l’evento sarà possibile incontrare direttamente i recruiter e i referenti delle aziende presenti; consegnare il proprio curriculum vitae; approfondire le opportunità lavorative territoriali di interesse.

Obbiettivo dell'iniziativa sul territorio erbese è avvicinare concretamente domanda e offerta di lavoro. Le aziende partecipanti, attive sul territorio erbese e nei comuni limitrofi, il Centro per l’Impiego di Erba e Gi Group, filiali di Erba, Cantù e Lecco presenteranno numerose

posizioni aperte, in particolare: operai e operaie di produzione, addetti/e al magazzino e mulettisti, operai e operaie settore metalmeccanico e addetti/e alle trafile, profili impiegatizi.

“È la prima volta che l’Amministrazione Provinciale porta un job day sul territorio dell’erbese – dichiara Liana Prosperinelli, responsabile del Centro per l’Impiego di Erba – ed è un’opportunità preziosa per far conoscere le offerte delle aziende locali e dei territori limitrofi, mettendo in contatto diretto chi cerca lavoro e chi lo offre. In un momento in cui molte selezioni avvengono online, la possibilità di vedersi di persona rappresenta un valore aggiunto sia per i candidati che per le imprese: un’occasione per presentarsi e conoscersi in modo più autentico ed efficace rispetto all’invio di un semplice curriculum”.

La partecipazione è libera e gratuita. È possibile effettuare la registrazione online tramite il link dedicato o scansionando il QR code presente sulla locandina ufficiale dell’evento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Erba, la Filiale Gi Group di Erba, o consultare il sito istituzionale della Provincia di Como.

L’iniziativa costituirà un momento utile di confronto per le amministrazioni del territorio, che avranno modo di scoprire da vicino le attività del Centro per l’Impiego di Erba e i progetti in cantiere per il potenziamento del settore.

«La Provincia di Como, in quanto Casa dei Comuni, si pone al servizio del territorio promuovendo iniziative concrete e vicine alle persone – dichiara il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – “Direzione Lavoro!” è un esempio virtuoso di come l’ente provinciale possa fare da ponte tra cittadini, imprese e amministrazioni locali, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Come Provincia, vogliamo costruire una rete sempre più solida con i Comuni, rendendo i servizi per l’impiego più accessibili, moderni e rispondenti ai bisogni reali del territorio. Il nostro impegno continua con interventi per migliorare le sedi, potenziare il personale e rafforzare il ruolo dei Centri per l’Impiego come punti di riferimento fondamentali per chi cerca occupazione e per chi la offre.»

“Il Comune di Monguzzo è onorato di ospitare questo evento e per questo ringraziamo il settore lavoro della Provincia di Como, il centro per l’impiego di Erba e Gi Group per averlo portato sul nostro territorio ma anche tutte le amministrazioni che hanno divulgato questo appuntamento tra i loro residenti. – dichiara Marco Sangiorgio, sindaco di Monguzzo - Credo importante nell'attuale situazione socioeconomica fare sentire la vicinanza, la prossimità di tutti gli operatori offrendo ai nostri cittadini una giornata come quella di mercoledì.”

L’evento è patrocinato dal Comune di Monguzzo.