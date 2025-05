Job day: oltre cento persone per esplorare nuove opportunità di lavoro

Si è svolto ieri, 21 maggio, il nuovo Job Day promosso dal Settore Lavoro della Provincia di Como e realizzato dal Centro per l’Impiego di Erba, in collaborazione con Gi Group e con il patrocinio del Comune di Monguzzo, che ha ospitato l’iniziativa in Municipio.

Circa cento persone partecipanti

Circa 100 i cittadini che hanno partecipato per esplorare nuove opportunità occupazionali. Ad accoglierli, insieme agli operatori del Centro

per l’Impiego di Erba e del Collocamento Mirato della Provincia di Como, erano presenti Gi Group, il Consorzio Erbese Servizi alla Persona e numerose aziende del territorio.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente le imprese presenti, candidarsi alle posizioni aperte e confrontarsi su profili e competenze richieste, in un format innovativo rispetto ai tradizionali canali di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La mattinata ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto tra istituzioni, nell’ottica del rafforzamento della rete territoriale e del potenziamento dei servizi per l’impiego.

«Il lavoro è una leva fondamentale per lo sviluppo dei territori e i Job Day rappresentano uno strumento concreto per avvicinare domanda e offerta, offrendo ai cittadini non solo informazioni, ma vere e proprie occasioni di inserimento nel mondo produttivo. Siamo particolarmente orgogliosi dell’impegno dei nostri Centri per l’Impiego, che si confermano presidi strategici, sempre più moderni, accessibili e in sintonia con le esigenze del tessuto economico locale - ha spiegato Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como - Oggi affrontiamo sfide complesse: da un lato il ricambio generazionale, che richiede attenzione ai nuovi linguaggi, alle aspettative e alle modalità di lavoro dei più giovani, profondamente diverse rispetto al passato; dall’altro, la necessità di sostenere chi, a 40 o 50 anni, si trova a dover ricostruire il proprio percorso professionale dopo aver perso il lavoro. Per questo, strumenti flessibili e capillari come i Job Day diventano fondamentali. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare squadra: solo attraverso la collaborazione tra enti, imprese, operatori e amministrazioni locali possiamo costruire risposte efficaci e durature. La Provincia, che è e continua a essere la casa dei Comuni, proseguirà a sostenere con convinzione percorsi come questo, capaci di generare valore per l’intero territorio.»

Giorgio Zappa, consigliere comunale di Erba, ha speso parole di elogio per il Centro per l'Impiego di Erba e il servizio sul territorio.

«Il Centro per l’Impiego di Erba è il nostro futuro. In un territorio produttivo come il nostro, dove il mondo del lavoro è fortemente presente, la risorsa più importante restano le persone. Riscoprire un Centro che si sta aggiornando e trasformando, in linea con le esigenze attuali delle imprese, è straordinario e ci fa ben sperare. È un vero e proprio faro nella difficile ricerca di personale che oggi accomuna molte aziende del nostro territorio. Come amministrazione, è un grande vantaggio poter contare su un Centro così radicato e attivo: una risorsa preziosa per la città e per l’intero comprensorio. Ringrazio il Presidente, Fiorenzo Bongiasca, e il Dirigente del Settore Lavoro, Fabio Chindamo. Siamo tutti in attesa dell’inaugurazione del nuovo Centro per l’Impiego di Erba e ci diamo appuntamento a breve per un nuovo Job Day, perché questa collaborazione può davvero portare risultati concreti.»

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Monguzzo, Marco Sangiorgio:

«Sono assolutamente soddisfatto e piacevolmente sorpreso: la grande partecipazione dimostra quanto il tema del lavoro sia sentito e quanto l’obiettivo dell’evento sia stato centrato. È fondamentale che ogni attore faccia la propria parte. Quella di oggi è solo una tappa di un percorso più ampio che il nostro territorio sta compiendo. Lavorando in rete, possiamo rafforzare il messaggio di opportunità che iniziative come questa rappresentano.»

Presenti all’incontro anche il sindaco di Alzate Brianza, Paolo Frigerio, e la consigliera regionale Marisa Cesana.