Judo: argento europeo per il pontelambrese Bosis

Per l’atleta di Ponte Lambro si tratta dell’ennesimo successo che conferma un percorso di crescita fatto di lavoro, costanza e determinazione

Finale italiana con Esposito, che ha avuto la meglio

Medaglia d’argento per Federico Bosis alla Continental Open di Sarajevo nella categoria -73 kg.

Il pontelambrese ha superato il bosniaco Emin Maglic, l’israeliano Amit Bobovich, l’ungherese Aron Szabo e in semifinale il serbo Filip Jovanovic.

In finale ha affrontato l’italiano Fabrizio Esposito: i due azzurri hanno dato vita a una prova molto combattuta che si è risolta nel golden score con un yuko messo a segna da Esposito. Una medaglia da celebrare, ma anche la consapevolezza che si può ancora migliorare.