Kit ecologico: il programma per la distribuzione

Per il ritiro del kit ecologico è necessaria la carta regionale (o nazionale) dei servizi dell’intestatario Tari.

Kit ecologico: quando e dove ritirarlo

I Comuni distribuiscono alla popolazione il kit ecologico per la raccolta differenziata: da martedì 21 a sabato 25 marzo, dalle 9 alle 14, si terrà la distribuzione in piazzale Europa. Necessaria la carta regionale o nazionale dei servizi dell’intestatario Tari, prerogativa per ritirare il proprio kit anche a Ronago nella sede del Comune in via Milano, da mercoledì 5 a sabato 8 aprile, dalle 9 alle 14. In tali occasioni, per chi non lo avesse ricevuto, può essere richiesto il calendario. Stesse regole che valgono anche per la distribuzione nel Comune di Faloppio: da martedì 28 marzo a sabato primo aprile, dalle 9 alle 14, nel magazzino della Protezione civile di via Manzoni.

Le novità: sacchi identificabili e nuove frequenze per la raccolta rifiuti

Il nuovo appalto di servizio di raccolta rifiuti di “Econord” prevede l’utilizzo di sacchi color grigio, tassativamente trasparente, provvisto di codice identificativo. Una funzione che permette di raggiungere un duplice obiettivo: gli operatori possono vedere il contenuto del sacco per capire se effettivamente si tratti di indifferenziato (secco) e riconoscere i sacchi utilizzabili. Non verranno più ritirati, infatti, quelli sprovvisti di codice identificativo.

Oltre all’utilizzo obbligatorio del sacco sopra descritto, da mercoledì primo marzo, con l’entrata in vigore del nuovo servizio, la frequenza di raccolta ha subito delle modifiche: il secco, prima ritirato tutte le settimane, è diventato a cadenza quindicinale, così come per vetro e lattine; la plastica, prima raccolta ogni quindici giorni, ora viene ritirata settimanalmente. Dai siti comunali sono scaricabili i depliant informativi dove viene specificato cosa buttare nelle diverse categorie di rifiuti. L’obiettivo è migliorare la raccolta differenziata.